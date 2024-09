A Domodossola la riunione dei Gal piemontesi

Il 3 e 4 ottobre 2024 si terrà a Domodossola, ospitato dal Gal Laghi e Monti del VCO, il consueto raduno annuale dei Gal (Gruppi di Azione Locale) del Piemonte.

I Gal sono società che gestiscono fondi dell’Unione Europea e Regionali, per uno sviluppo sostenibile dei territori marginali, secondo un approccio dal basso verso l’alto, dove le esigenze del territorio guidano le azioni di finanziamento. I finanziamenti concessi vengono elargiti attraverso bandi pubblici rivolti ad aziende agricole, micro e piccole imprese, anche di nuova costituzione, Enti pubblici, ecc…

L’incontro sarà l’occasione per i Gal piemontesi e per Asso Piemonte Leader, per un confronto sull’andamento della programmazione 2014-2020, che si sta avviando verso l’erogazione degli ultimi contributi disponibili e per gettare le basi per la nuova strategia 2023-2027 che è al via.

I 14 Gal del Piemonte sono riuniti nell’Associazione Asso Piemonte Leader che opera sul territorio piemontese favorendo il continuo confronto e la stretta collaborazione tra tutti Gal della Regione Piemonte, al fine di garantire una maggiore incisività delle iniziative dei Gal a vantaggio dei territori montani e collinari che ne fanno parte. Grazie all’azione di Asso Piemonte Leader, i Gal piemontesi possono definire strategie comuni finalizzate ad ottimizzare le capacità di coordinamento con la Regione Piemonte, sia dal punto di vista tecnico-operativo che in ambito politico. Asso Piemonte Leader è l’unica associazione a livello italiano che raggruppa tutti i GAL di una regione sotto un unico cappello, risultando di fatto un esempio positivo di gestione coordinata dei fondi europei e delle politiche di sviluppo territoriale.

L’incontro di Domodossola sarà l’occasione per rinsaldare i rapporti dei Gal che già operano in modo coeso, coordinando le attività e gli obiettivi con quelli della Regione Piemonte, con cui negli anni è cresciuto il rapporto di collaborazione e condivisione, consentendo una crescita reciproca importante sia in termini di operato che di ricadute positive sui territori piemontesi.

Nei due giorni di Domodossola sono previsti appuntamenti ufficiali di incontro e confronto anche con i rappresentanti politici della Regione, sarà infatti presente il nuovo Assessore allo “Sviluppo e promozione della montagna, aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela delle aree protette (foreste, parchi, aree Unesco, Sic e Rete Natura 2000), Attività estrattive, Programmazione territoriale, paesaggistica ed urbanistica, Biodiversità e tartuficoltura” Dr. Marco Gallo, oltre ai dirigenti e funzionari del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, del Settore Montagna, Settore Agricoltura e cibo e di Arpea - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura.

Agli eventi parteciperà anche Alberto Preioni, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Piemonte.

Tale rapporto di confronto reciproco è fondamentale soprattutto in questa fase delicata di transizione tra la vecchia programmazione 2014-2022 in chiusura e per l’avvio della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027. La nuova programmazione ha visto ammessi e finanziati tutti i 14 Gal piemontesi per un totale complessivo di 51,4 Ml € assegnati. In questa fase i Gal stanno operando in modo condiviso e coeso, con gruppi di lavoro specifici per ottimizzare e accelerare l’apertura dei bandi, rivolti alle aziende private e agli enti pubblici, anche in considerazione del numero inferiore di anni previsti per attuare le strategie.

Da segnalare inoltre che, in questa nuova programmazione ciascun Gal ha sancito nella propria strategia un budget dedicato proprio alla cooperazione tra Gal, quindi allo sviluppo di progetti mirati e coordinati.