Anche nel Vco arriva “Dona la spesa”

Sabato 12 ottobre in 53 negozi del Piemonte della rete vendita Nova Coop sarà possibile partecipare a Dona la Spesa, raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità che destinerà l’intero ricavato alle famiglie in condizioni di difficoltà assistite dalla Croce Rossa Italiana.

I beni più adatti per essere donati sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della persona e per la pulizia della casa.

Nova Coop organizza più volte all’anno l’iniziativa nei propri punti vendita per supportare le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno, rinnovando il proprio impegno per il territorio. Nel 2024 è al suo quarto appuntamento; lo scorso anno, in questo stesso periodo, la giornata di mobilitazione aveva visto la partecipazione di circa 600 volontari e aveva permesso di raccogliere 40 tonnellate di merce.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Piemonte. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola presso i punti vendita di: Verbania Intra – Via Colombo angolo Via F.Cervi / Villadossola – Via Campo Sportivo 1/Crevoladossola – Via Garibaldi , 4/ Gravellona Toce – Corso Marconi 46 / Domodossola Via Cassino 12.