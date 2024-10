Pomeriggi alle Terme di Premia: un'iniziativa per il benessere degli over 60

Il Comune di Varzo, in sinergia con l'Unione Montana Alta Ossola, ha deciso di dare vita a un'iniziativa speciale dedicata ai cittadini over 60: una serie di pomeriggi alle Terme di Premia. Questa proposta, che si svolgerà tra ottobre e dicembre, mira a promuovere il benessere e la socializzazione tra i senior del territorio, creando un'opportunità per prendersi cura di sé stessi in un ambiente sereno e accogliente.

Ogni giovedì, dal 10 ottobre al 12 dicembre, i partecipanti potranno immergersi nelle acque benefiche delle Terme di Premia, note per le loro proprietà curative e per le strutture all'avanguardia. Per garantire che tutti possano partecipare senza difficoltà, l'Unione Montana ha organizzato un servizio di trasporto gratuito che coprirà i Comuni aderenti. I bus partiranno dal Comune di Varzo, precisamente dal Piazzale Trieste, e dal Comune di Montecrestese, dal posteggio vicino al mobilificio Possetti, con partenza prevista alle ore 14.00. Gli itinerari saranno definiti in base al numero di iscritti, ma il servizio di trasporto è stato pensato per facilitare l'accesso alle terme e incoraggiare la partecipazione. Per chi fosse interessato a partecipare, l'invito è a contattare l'Unione Montana Alta Ossola.