Il progetto RurACT presentato al convegno SoZooAlp in Valle d'Aosta

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024 il progetto “RurACT - azioni condivise tra imprese agricole, comunità e territorio” ha partecipato ad Aosta al XIV convegno “SoZooAlp Allevamenti montani sostenibili: nuove generazioni, nuove prospettive”.

Nel contesto del convegno si è inserita anche la presentazione di RurACT, che agisce nel territorio dei Parchi Veglia Devero e Antrona. Gli obiettivi sono molteplici: dare ulteriore impulso al recupero e alla coltivazione delle superfici terrazzate mediante ripresa e sviluppo della coltivazione di mele di varietà locali, principalmente destinate alla produzione di succo;

implementare la filiera di produzione di succo di mela e incrementando quindi sia l’impatto commerciale del prodotto che l’impiego di personale nelle attività di micro-filiera;

valorizzare il paesaggio rurale tipico dei terrazzamenti e del patrimonio storico culturale immateriale legato alla tradizione locale.

Dopo il successo del VII convegno SoZooAlp svoltosi nel 2008 a Saint Vincent sul tema benessere animale e sistemi zootecnici alpini, grazie all‘ospitalità della regione autonoma Valle d'Aosta e alla collaborazione dell'Institut Agricole Régional, nel corso del convegno si è deciso di affrontare il tema del ritorno all'allevamento di montagna guardando al futuro e ai giovani allevatori.

Una sessione è stata dedicata alle nuove generazioni e al rilancio di sistemi di allevamento montano sostenibili. In un contesto territoriale come quello alpino, dove la sostenibilità riveste un ruolo cruciale, è fondamentale coinvolgere i giovani per assicurare un futuro equilibrato per l'allevamento.