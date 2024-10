Macugnaga si prepara alla stagione sciistica: aperte le prevendite per gli skipass

In attesa dell’arrivo della neve, a partire dal 23 ottobre e fino al 24 novembre è possibile acquistare in prevendita lo skipass stagionale per gli impianti sciistici di Macugnaga ad un prezzo agevolato.

La promozione prevede tariffe agevolate per l’acquisto di skipass per tutte le stazioni della “perla del Rosa”: alpe Bill, Belvedere e Passo del Moro. Il costo è di 230 euro per gli adulti e 100 euro per i bambini dai 4 ai 14 anni.

Per informazioni sulla prevendita è possibile contattare l’indirizzo funivie@macugnaga-monterosa.it oppure i numeri di telefono 0324 65050 (funivie Passo del Moro) o 0324 65060 (seggiovie Belvedere).