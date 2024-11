La "Quatar Pass par Vila" diventa un percorso alla scoperta dei tesori della città

Per tutti gli abitanti di Villadossola (e non solo) la “Quatar Pass par Vila” è una vera e propria tradizione: una corsa per le vie della città che si tiene, ogni anno, durante la festa patronale di San Bartolomeo. Ma a partire da quest’anno sarà molto di più: da un’idea dell’assessore Maurizio Gianola, la “Quatar Pass” diventa una vera e propria passeggiata, accessibile a tutti, alla scoperta dei tesori di Villadossola.

“L’idea è stata quella di trasformare la tradizionale corsa di San Bartolomeo in un percorso fisso, più lungo di quello normalmente percorso durante la gara, che tocchi tutti i punti di interesse storico, artistico o paesaggistico della città”, spiega Gianola.

“Si tratta di una passeggiata adatta a tutti – prosegue l’assessore – che riprende in linea di massima il percorso dell’originale Quatar Pass”. Partendo dal Gaggio si prosegue verso il Villaggio Sisma, per poi percorrere un tratto dell’antica via Francisca fino a raggiungere il Parco delle Rimembranze e la chiesa di San Bartolomeo, percorrere il ponte napoleonico e tornare così nel centro di Villadossola, osservando il nuovo monumento “Villa operosa” e raggiungere il teatro La Fabbrica.

“Lungo tutto il percorso - sottolinea Gianola – sono state posizionate delle bacheche, realizzate da Villarte, in cui sono descritti i punti di maggiore interesse. Oltre al testo scritto è possibile anche inquadrare un Qr code in modo da scaricare la spiegazione e il percorso sul proprio smartphone”.

Il percorso si collega, inoltre, direttamente con alcuni punti strategici: la ciclovia del Toce, la stazione ferroviaria e la fermata degli autobus, dove sono stati posizionati dei pieghevoli che illustrano la passeggiata.

Per rendere possibile la creazione di questo percorso si è rivelato indispensabile l’intervento del Cai di Villadossola. “In quanto esperti di sentieri e itinerari – spiega Renato Boschi – il comune ci ha chiesto di intervenire per tracciare l’itinerario, organizzare la segnaletica e i cartelloni. Abbiamo cercato di valorizzare le cose che già c’erano, ma di cui la gente ha perso memoria: grazie a questo progetto sarà possibile raccontare la storia di Villa, segnata da tanti momenti importanti”.

L’amministrazione ha organizzato una passeggiata inaugurale, in programma per domenica 17 novembre. In quell’occasione, sarà possibile esplorare per la prima volta il percorso, con l’accompagnamento di esperti che illustrano i punti di maggiore interesse.