Davide Pronti porta l’Ossola ai mondiali di pizza

Lo chef ossolano Davide Pronti ha avuto l'opportunità di essere giudice ai campionati mondiali di pizza, tenuti a Paestum, in provincia di Salerno. L'evento, organizzato dall’accademia nazionale Pizza Doc, ente di formazione per pizzaioli professionisti, ha attirato oltre 500 partecipanti provenienti da più di 30 nazioni, creando una vera e propria festa internazionale dedicata alla pizza.

Durante i due giorni di gara, i concorrenti si sono sfidati in diverse categorie, mentre le fasi di giudizio erano intervallate da cooking show tenuti dai giudici, tra cui proprio Pronti. "Un'esperienza incredibile – ha commentato Davide – non solo per l’alto livello delle pizze, ma anche per il concorso dedicato ai ‘pizza lovers’, che ha permesso di assaporare creazioni davvero sorprendenti, anche da non professionisti."

Lo chef ossolano ha avuto l’occasione di portare anche una sua creazione esclusiva alla cena di gala, composta da un risotto al gin della Formazza, estratto di cetriolo e tagliatelle di seppia. "Un grande ringraziamento va al gruppo Gusto Territoriale, che mi ha dato la possibilità di presentare i prodotti locali".