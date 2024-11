Il Parco Nazionale Val Grande rinnova la carta europea a Bruxelles

La delegazione dell’Ente Parco Nazionale Val Grande, composta dal Presidente Luigi Spadone e da Cristina Movalli, si è recata a Bruxelles per un momento di grande rilevanza. Presso il Parlamento Europeo, il Parco ha ricevuto dalla Europarc Federation la certificazione per il rinnovo della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (Cets). Un riconoscimento che premia anni di impegno per promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

“Sono molto orgoglioso – ha dichiarato emozionato il presidente Spadone – di essere qui per ricevere, per la terza volta, il Certificato della Carta Europea per il Turismo Sostenibile. Questo riconoscimento è il frutto di un lungo percorso, non solo interno all’Ente Parco, ma soprattutto condiviso con le comunità locali. Nel tempo, queste hanno compreso e sostenuto il nostro lavoro e i nostri sforzi per proteggere e valorizzare l’area protetta.”

Il successo di questa iniziativa si basa su un ampio coinvolgimento degli stakeholder del territorio, che fin dall’inizio hanno collaborato con il Parco per definire una visione e delle azioni comuni. Agricoltori, operatori turistici, associazioni, amministrazioni locali e cittadini hanno lavorato fianco a fianco con l’Ente per sviluppare un modello di turismo capace di rispettare l’unicità della Val Grande e dei suoi straordinari paesaggi.

Guardando al futuro, il Presidente ha sottolineato l’importanza di consolidare questo impegno: “Nei prossimi cinque anni, vogliamo non solo mantenere il nostro ruolo di esempio per il turismo sostenibile, ma anche avviare un’importante collaborazione con il Parco Regionale dell’Ossola. L’obiettivo è ambizioso: costruire una strategia condivisa per ottenere una Carta Europea unificata. Questo rappresenterebbe un passo fondamentale per rafforzare il legame tra i territori e valorizzare l’intero patrimonio naturale e culturale della nostra regione.”

Il rinnovo della Cets non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per continuare a lavorare verso una fruizione sostenibile della Val Grande. Il Parco, insieme agli operatori locali e al supporto delle comunità, si impegna a sviluppare nuove iniziative che rispettino l’ambiente e che permettano ai visitatori di vivere un’esperienza autentica e consapevole.

Con l’entusiasmo di chi ama e protegge il territorio, il Parco Nazionale Val Grande conferma ancora una volta il suo ruolo di custode di una delle aree naturali più selvagge e affascinanti d’Europa. L’obiettivo rimane chiaro: garantire che il turismo sia una risorsa sostenibile per le generazioni presenti e future, nel pieno rispetto della natura e delle persone.