Regali personalizzati di fine anno: agende e calendari in cima alle preferenze

Con l’avvicinarsi di fine anno, oltre ad essere tempo di bilanci, bisogna pensare concretamente alla possibilità di fare dei doni a clienti, fornitori e al proprio team. Accanto ai cesti e ai regali gastronomici che continuano a dominare la scena, c’è chi predilige opzioni customizzate con il proprio logo ma che allo stesso tempo siano utili.

In cima a tutto? Sicuramente le agende personalizzate che, insieme ai calendari, rappresentano un’opzione dall’ottimo rapporto qualità prezzo con costi unitari che diminuiscono in proporzione al numero di prodotti ordinati.

Perché scegliere un’agenda come dono aziendale di fine anno

Se analizziamo i dati statistici tra i regali aziendali più apprezzati c’è senza dubbio l’agenda. Non si tratta solo di un dono ma di qualcosa di davvero utile che possa essere di buon auspicio per il nuovo anno, supportando nella gestione di impegni ed obiettivi.

Se ne trovano di due tipologie principali: giornaliere con molto spazio a disposizione, oppure settimanali per dare un quadro completo degli impegni su 7 giorni. Si possono personalizzare facilmente, basterà aggiungere il logo e prediligere i colori in linea con la propria attività per ottenere un bel risultato.

La seconda opzione sono i calendari: da tavolo, da parete o tascabile

Una possibilità alternativa è quella dei calendari: proprio come le agende hanno un costo unitario non eccessivamente alto e sono utili. Da tavolo, da parete o tascabile, se ne trovano di ogni tipologia e dimensione per andare incontro alle esigenze.

In questo caso la personalizzazione ci dà modo di sfruttare lo storytelling, una leva emotiva importante che riesce a lavorare molto bene sulla brand awareness e allo stesso tempo favorisce la creazione di un legame tra azienda e chi riceve il gift.

Perché si fanno regali di fine anno in ambito business

L’avvento del Natale e la fine dell’anno sono un’occasione importante per elaborare una nuova strategia aziendale che va oltre il semplice omaggio per clienti, fornitori, partner e staff. Si tratta di veri e propri strumenti che lavorano nel rafforzare la brand awareness.

Se scelti e preparati con cura riescono a consolidare la presenza del logo nella mente del destinatario, contribuiscono alla fidelizzazione e alla costruzione di una reputazione più solida.

Durante le festività, un regalo ben pensato esprime riconoscenza e attenzione, creando una connessione positiva con il destinatario. La cura dei dettagli, tra cui la qualità del packaging o l’originalità dell’oggetto scelto, supporta nel lavorare sull’immagine aziendale.

Se si opta per un prodotto utile nel quotidiano fungono da promemoria facendo in modo che il ricevente ricordi il business come punto di riferimento. Dopotutto agende e calendari sono sottomano ogni giorno!

Anche differenziarsi dalla concorrenza non va certo trascurato: dopotutto ogni nicchia ha ormai più di un competitor ed essere originali oltre che coccolare fornitori e clienti è un’opportunità da non perdere.

Perché è importante personalizzare i regali di Natale in ambito business

Gli esperti di marketing non hanno dubbi: la customizzazione è uno degli stratagemmi migliori per lavorare sulla brand awareness e la reputazione. Per farsi ricordare bisogna essere memorabili e per riuscirci il logo e i colori devono risultare subito associati all’attività.

Pensiamo ai grandi nomi commerciali: il rosso Coca-Cola è ormai iconico, così come il blu e il rosso impiegati da Barilla. Applicare il proprio logo e motto su agende e calendari è una possibilità importante per lavorare su questi aspetti.

Già negli ultimi mesi dell’anno bisogna iniziare a pensarci e stabilire un budget; poi facendo un po’ di ricerca online si possono trovare prodotti in linea con le proprie aspettative, puntando soprattutto su un ottimo rapporto qualità prezzo. Agende giornaliere o settimanali, calendari da tavolo, da parete o tascabili rappresentano alcune delle soluzioni migliori che consigliamo.