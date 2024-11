La neve è arrivata: Domobianca365 al lavoro per l'apertura della stagione FOTO

Cinquanta centimetri in quota, temperature vicine o sotto allo zero termico, sole e il giusto grado di umidità. Si è svegliata così Domobianca365 dopo la nevicata di ieri, 21 novembre, proseguita nella notte. Condizioni che hanno finalmente consentito alla squadra di preparazione piste della località ossolana di partire con la preparazione in vista dell'apertura della stagione invernale 2024/25.

“L’obiettivo è aprire gli impianti e le piste per il primo fine settimana di dicembre – spiega Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – ma tutto dipende da quanto tempo rimarranno le condizioni meteo favorevoli. In questo momento più che le temperature ci preoccupa il vento, che nel caso dovesse aumentare renderebbe problematico il lavoro dell’impianto di innevamento programmato. L’importante è però essere partiti. Non vediamo l’ora di poter accogliere gli appassionati di sci e snowboard per l’inizio della stagione”.

Un avvio di annata attesissimo all’Alpe Lusentino, dopo la conclusione dei lavori che hanno potenziato e reso ancora più efficace l’impianto di innevamento e la partecipazione a un nuovo bando ministeriale per completare la copertura dell’innevamento programmato a tutte le piste del comprensorio. E in attesa di poter disporre, dalla prossima stagione estiva, del nuovo hotel in costruzione sul terreno che ha ospitato in precedenza il Rifugio Lusentino.

Oltre che per rendere perfette le piste, a Domobianca365 si lavora per accogliere gli sciatori, le famiglie e gli ospiti che vorranno passare in Ossola giornate di sport, divertimento e gusto in mezzo a una natura ancora incontaminata. Il calendario degli eventi sarà ricco di giornate a tema sugli sci durante le vacanze di Natale e fine anno e a Carnevale. Appuntamenti musicali e apres ski, oltre alla ormai consolidata e apprezzatissima offerta di aree attrezzate per i più piccoli, completano l’offerta di eventi di Domobianca365.

Per la stagione 2024/25 le piste di Domobianca365 – 21 km a comprensorio totalmente aperto - saranno accessibili grazie alle quattro seggiovie, Motti, Prel, Torcelli e Casalavera, che possono portare in quota 1000 persone ogni ora ciascuna. Sono inoltre presenti due sciovie e tre tapis roulant che sono utilizzati dalle maestre e dai maestri della Scuola Sci Domobianca per avviare bambine e bambini alla pratica dello sci. A disposizione il servizio di noleggio attrezzatura con sci, racchette, scarponi e tavole perfettamente preparate, prenotabili anche online con il servizio realizzato in collaborazione con il partner Decathlon.

Come sempre gli ospiti di Domobianca365 saranno “presi per la gola” nei tre locali LuseBar, Rifugio Baita Motti, e SkiBar nel punto più alto di arrivo degli impianti. Saranno proposte colazioni, spuntini e aperitivi apres ski, un self service con i piatti della tradizione di montagna e le specialità ossolane, accompagnate da vini e birre artigianali.