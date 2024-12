Natale a Rumianca: tradizione e creatività nella frazione di Pieve Vergonte

Anche quest’anno, come tradizione ormai consolidata, la frazione di Rumianca ha dato il via ai festeggiamenti natalizi con i tanto attesi laboratori creativi per ragazzi e bambini. L’iniziativa, organizzata presso il salone polivalente della casa per anziani, ha riscosso successo grazie alla numerosa partecipazione di giovani e giovanissimi “artisti in erba” che si sono cimentati nella realizzazione di oggetti natalizi sotto la supervisione delle donne del gruppo locale.

In questi giorni, la frazione si è vestita a festa con l’accensione del presepe, l’albero di Natale e l’illuminazione della chiesa, trasformando l’atmosfera in un magico paesaggio natalizio. Il 2024 si chiuderà con un bilancio positivo per il Comitato San Giovanni e per tutti i suoi membri che, con grande impegno e passione, hanno reso possibile tutte le iniziative di quest’anno. Con l’arrivo delle festività natalizie, il comitato invia un caloroso augurio di buone feste a tutta la comunità di Rumianca. Il prossimo appuntamento sarà il 5 gennaio 2025 con il tradizionale falò della Befana, un’altra occasione per celebrare insieme l’inizio del nuovo anno.