"Trova.Ch-It": un nuovo percorso tra Ossola e Svizzera per promuovere il turismo sul territorio

“Trova.Ch-It Territori tra Ossola e Vallemaggia” è l’importante progetto triennale, che è stato finanziato dal Programma Interreg Italia Svizzera 2021/2027, strumento previsto dall'Unione europea per rafforzare la cooperazione tra regioni e paesi all'interno dell'Ue con quelli non appartenenti all'Ue stessa. Il contributo finanziato è pari a 1.480.000 euro per parte italiana e di circa 165.000 franchi per parte svizzera.

Con questo progetto l’intento è quello di rafforzare il legame e la vicinanza tra due territori uniti da una natura maestosa, promuovendo l’inclusione sociale e il turismo sostenibile. Le azioni saranno implementate dal capofila italiano comune di Crevoladossola in partenariato con comune di Crodo, comune di Montecrestese, Pro Loco di Montecrestese, Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e l'associazione Ars.Uni.Vco; sul fronte svizzero il capofila Antenna Valle Maggia lavorerà con i partner comune di Campo Vallemaggia, Patriziato di Campo Vallemaggia, associazione Val Rovana è. Partner associati al progetto sono l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli e l'associazione Sentieri degli Spalloni.

La Valle Ossola, analogamente alla Vallemaggia in Canton Ticino, è sempre stata una zona con una frequenza turistica marginale rispetto ai flussi turistici che gravitano lungo la regione del lago Maggiore. Negli ultimi anni la sfida di entrambe le aree è stata quella di migliorare la propria offerta turistica: la Vallemaggia, mirando ad un escursionismo pluri-giornaliero articolato su differenti proposte con la “Via Alta Vallemaggia”, mentre la parte italiana confinante in Valle Ossola ha sviluppato “I sentieri degli Spalloni”.

Trova.Ch-It intende strutturare un ‘raccordo’, che colleghi il versante italiano e quello elvetico tramite un progetto escursionistico integrato. A tal fine, si prevede il consolidamento e la promozione di una ‘bretella’ che colleghi Cimalmotto a Montecrestese, aprendo due possibili vie di fuga, una verso Crodo e l'altra verso Crevoladossola raggiungendo poi Domodossola e quindi la stazione internazionale e la ferrovia Centovalli.

Nascerà così un nuovo percorso turistico fruibile e promuovibile su entrambi i fronti, rafforzando territori rurali e marginali. Il raggiungimento di questo obiettivo prioritario avrà una ricaduta economica positiva sulle due aree transfrontaliere, sostenendo in sinergia obiettivi comuni. Le bellezze paesaggistiche e naturali che caratterizzano l'area transfrontaliera si affiancano a quelle storiche e culturali del territorio, a partire da quelle di Crevoladossola. Il progetto prevede qui il recupero di un edificio storico, la Torre Napoleonica, da adibire a struttura extra-alberghiera in modo da tessere un legame tra la frequentazione della montagna e il poter assaporare la cultura ed i valori storici che caratterizzano questo prezioso patrimonio. Non si tratta solo di una riqualificazione edilizia, ma simboleggia la cura nei confronti dei valori e della storia di un’intera comunità, proponendosi come punto di incontro tra le valli e le culture che caratterizzano Ticino, Ossola e Vallese.

La realizzazione di questo progetto significherà implementare l'offerta per il territorio, aprendosi ad un potenziale turistico importante, un turismo lento che inneschi un percorso virtuoso per esprimere le potenzialità dei territori e sia da stimolo alla nascita di altre iniziative simili.