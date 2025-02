Impianti dentali: l'impatto dello stile di vita sulla durata

L'estetica e la funzionalità del sorriso sono due obiettivi più che mai al centro dell'attenzione al giorno d'oggi.

La società dell'immagine in cui siamo immersi e l'aumento dell'aspettativa di vita in salute hanno portato la scienza a evolversi per quanto riguarda il loro miglioramento.

Per rendersene conto basta citare l'eccellenza degli impianti dentali odierni che, come evidenzia una fonte autorevole come il sito dello Studio Dentistico Cozzolino, possono essere scelti anche in situazioni critiche come la poca rappresentazione ossea e la parodontite.

Decisamente più comodi rispetto alle dentiere, hanno una durata media che può arrivare attorno ai 15 anni.

Per prolungarla il più possibile, è necessario osservare alcuni accorgimenti che, come vedrai a breve, sono più semplici di quanto tu possa pensare. Si tratta, infatti, di regole di stile di vita che dovrebbero essere sempre messe in primo piano per ragioni di benessere, a prescindere dalla presenza o meno di un impianto dentale.

Tra queste raccomandazioni rientra l'addio al fumo. Nei tabagisti è stata più volte osservata una riduzione dell'apporto ematico alle gengive.

Ciò comporta, tra le varie conseguenze, una maggior suscettibilità dell'organismo alle infezioni e un rallentamento dei processi di osteointegrazione, con un incremento del rischio di rigetto.

L'implantologo che effettua l'intervento raccomanda sempre al paziente di non fumare nelle immediate settimane del post operatorio. Questa indicazione rappresenta un'occasione unica per una vita all'insegna del benessere grazie alla scelta di smettere definitivamente.

Anche la dieta ha un ruolo cruciale ai fini del mantenimento degli impianti dentali in condizioni ottimali. L'apporto di antiossidanti, tramite frutti che vanno dagli agrumi ai frutti rossi, permette di proteggere l'organismo dalle infezioni, non certo favorevoli al buono stato degli impianti.

La vitamina D, che si può assumere attraverso alimenti come il salmone e il tuorlo d'uovo, contribuisce invece al rafforzamento di ossa e denti.

Nel corso del post operatorio, è consigliabile cercare, per quanto possibile, di mantenere uno stato emotivo all'insegna della tranquillità. Lo stress, infatti, impatta sull'efficienza del sistema immunitario, con conseguente peggioramento della qualità dell'iter di guarigione.

Se hai modo, dopo l'intervento, di prenderti una giornata di stop dalle ordinarie attività quotidiane, fallo e approfitta del cambiamento portato dall'inserimento dell'impianto per iniziare un nuovo capitolo della tua vita che avrà conseguenze molto positive sulla salute: comincia a praticare yoga, meditazione o qualsiasi altra disciplina olistica che permetta di conciliare movimento fisico a basso impatto e focus sul relax mentale.