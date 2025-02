Corso di autosoccorso in valanga: formazione e sicurezza in Val Formazza

Anche quest'anno la Sie Emr (Scuola di Escursionismo Est Monte Rosa) ha organizzato un Corso di autosoccorso in valanga, riservato ai soci Cai in regola con il tesseramento. Diviso in parte teorica, tenutasi con modalità Dad, e parte pratica in ambiente, il corso ha visto la partecipazione di 24 allievi in gran parte di giovane età.

La parte pratica si è svolta a Frua, in Val Formazza, Sabato 25 Gennaio, in una magnifica giornata di sole. La direzione del corso ha distribuito gli istruttori in diverse stazioni nelle quali le allieve e gli allievi si sono alternati nelle varie attività di ricerca in campo corto e in campo lungo, ricerca singola e multipla, e nelle tecniche di sondaggio e scavo.

Il direttore della Sie Emr, Flavio Violatto, loda l'operato della direzione del corso e degli istruttori presenti per la dedizione dimostrata e per l'ottima organizzazione; esprimendo anche un riconoscimento ai corsisti per la loro serietà, l'interesse e la curiosità con cui hanno partecipato. Afferma Violatto: “frequentare la montagna in inverno, aggiunge qualcosa al pericolo “mai pari a zero” che l'andare per monti comporta. Inoltre, l'obbligo imposto dal legislatore di avere con sé il kit di autosoccorso in valanga (Artva, pala e sonda) in ogni attività escursionista in ambiente innevato, implica la padronanza di utilizzo di questi strumenti che ogni escursionista deve avere in dotazione. È a questa esigenza che risponde il corso di sabato 25 gennaio: formare gli escursionisti invernali onde renderli consapevoli di come ci si debba comportare per ridurre il livello di rischio insito nell’esposizione al pericolo, e per intervenire con velocità e competenza in caso di valanga”.

A margine, sempre nel magnifico ambiente formazzino, uno degli istruttori del Gruppo Nivologi Est Monte Rosa, ha offerto alle allieve e agli allievi un momento di introduzione all’analisi stratigrafica del manto nevoso, che ha aggiunto valore ad un corso già di per sé di notevole caratura.