Trasporti merci in calo, Ffs Cargo tagliano 80 posti di lavoro

Il traffico merci di Ffs Cargo Svizzera ha registrato nel 2024 una perdita nettamente superiore alle previsioni. Le ragioni principali sono di natura congiunturale e sono legate all’ulteriore inasprimento della situazione economica: per Ffs Cargo Svizzera sono diminuiti i clienti e anche i loro trasporti.

E’ questa l’analisi fatta dalla società di Ferrovia Federali Svizzere che gestisce il traffico merci.

Un’analisi che ha spinto l’azienda ‘’a ridurre i costi, spingendo i ricavi, incrementando lo sfruttamento delle capacità e investendo in modo mirato. In particolare, Ffs Cargo Svizzera interverrà sull’attuale sovradimensionamento, riducendo l’effettivo dell’equivalente di circa 80 posti a tempo pieno entro la fine del 2025, fra il personale amministrativo e operativo. SBB Cargo Svizzera impiega circa 2250 posti a tempo pieno’’.

Anche in Vallese si temono 'tagfli'ì visto che a Briga Ffs ha una importante sede operativa.

Ricordiamo che le Ffs impiegano circa 35.500 persone, quasi 600 in più rispetto all'anno precedente. In questo modo si è compensato il deficit, si sono internalizzati i posti di lavoro esterni e si è tenuto conto dell'aumento del volume delle costruzioni.

''La maggior parte degli aumenti degli ultimi anni - spiega Ffs - ha riguardato le posizioni in settori operativi, come il personale delle locomotive e dei treni, gli ingegneri, i tecnici, gli artigiani e il personale informatico. Laddove i posti di lavoro non sono più necessari, le Ffs li riducono. Questo è attualmente il caso di Ffs Cargo Svizzera a causa della scarsa domanda e degli scarsi risultatiìì.

Le Ffs si impegnano ''per un traffico merci su rotaia forte e sostenibile, e a tal fine stanno riorganizzando radicalmente il segmento. Funge da quadro di riferimento per il riorientamento il concetto di «Suisse Cargo Logistics», secondo cui la ferrovia deve essere utilizzata per le lunghe distanze e per il trasporto di merci pesanti, e dove il servizio è richiesto dai clienti. Investendo in una flotta moderna, nell’automazione e in un nuovo modello di produzione, le Ffs ridurranno i costi di 60 milioni di franchi e punteranno su partnership forti con i clienti, offrendo un servizio affidabile a prezzi che coprono i costi''.