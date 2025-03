Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il Centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

• 130192 Azienda edile di Mergozzo specializzata in ponteggi cerca 3/4 apprendisti per attività di montaggio e smontaggio ponteggi, movimentazione e trasporto materiali, carico e scarico. Richiesta prestanza fisica e buona manualità. Contratto di apprendistato, orario full time.

• 130185 Studio commercialista di Santa Maria Maggiore cerca addetto/a alla contabilità e alle dichiarazioni fiscali. Si richiedono esperienza pregressa, diploma di Ragioneria o laurea affine, conoscenze di base in contabilità e degli strumenti informatici. Contratto full time 8-18.

• 130128 Rivenditore di sistemi industriali, bilance da negozio e registratori di cassa per industria alimentare ricerca un tecnico per installazione, manutenzione e assistenza tecnica sulle apparecchiature. Sede a Omegna, orario full time. Richiesta patente e diploma.

• 129984-129986 Ristorante di Premia cerca 2 camerieri di sala e 1 aiuto cuoco. Preferibile esperienza pregressa, conoscenza di italiano e inglese. Contratto part-time a tempo determinato, orario dalle 10.00 alle 15.00.

• 129982-129983 Ristorante a Crevoladossola cerca 1 cameriere/a e 1 aiuto cucina/lavapiatti Preferibile esperienza o formazione attinente. Lavoro part-time (24 ore settimanali), venerdì, sabato e domenica, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta autonomia negli spostamenti e serietà.

• 129980 Ristorante di Malesco cerca da aprile a ottobre 2025, 1 cameriere/a, richiesta minima esperienza, buona volontà e disponibilità al lavoro anche nei festivi. Contratto a tempo determinato di almeno 30 ore settimanali, autonomia negli spostamenti, 1250,00 netti mensili oltre a straordinari, 13^ e 14^.

• 129979 Panificio di Domodossola cerca 1 aiuto panettiere/a, obiettivo assunzione stabile. Si propone periodo formativo per chi non avesse esperienza ma forte motivazione per imparare il mestiere. Autonomia negli spostamenti, orario lun/sab dalle 23.00 alle 6.00 a.m.

• 129781 Azienda di Gravellona cerca magazziniere per carico/scarico furgoni, controllo bolle, gestione e-commerce, imballaggi, spedizioni e consegne occasionali con furgone aziendale. Richiesta patente B, autonomia, disponibilità e flessibilità, orario full time.

• 129772 Azienda agricola a Macugnaga cerca operaio/a tuttofare per supporto nelle attività del ristorante (lavapiatti, supporto alla cucina), manutenzione e consegna formaggi. Richiesta patente B, autonomia negli spostamenti, disponibilità e flessibilità. Contratto a tempo determinato full time.

• 129596 Impresa funebre a Domodossola cerca operaio necroforo in tirocinio. Richiesta licenza media, patente B, buona manualità e serietà. Si offre tirocinio finalizzato all’assunzione stabile, con orario da lunedì a sabato mattina.

• 129649 Studio professionale di Gravellona cerca impiegato/a contabile amministrativo. Richiesto diploma o laurea inerente. Preferibile minima esperienza.

• 129566 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca cameriere/a di sala per accoglienza clienti, servizio ai tavoli e pulizia. Si valutano profili junior o senior con esperienza minima e autonomia negli spostamenti. Orario: mercoledì-venerdì 18:00-21:00, sabato e domenica 12:00-15:00 e 18:00-22:30. Contratto e stipendio commisurati all’esperienza. Non si offre alloggio.

• 129563 Studio di progettazione a Domodossola cerca Disegnatore Tecnico con conoscenza di AutoCAD, Microsoft Office e inglese intermedio. Si richiede diploma (preferibile tecnico) e precisione. Contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, orario full time.

• 129562 Hotel-ristorante situato al Passo del Sempione cerca collaboratrice tuttofare: ordinazioni, pulizia delle camere e sistemazione delle aree comuni. Richiesta conoscenza base di tedesco e francese, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare nei fine settimana. L'inserimento è stagionale, con possibilità di alloggio.

• 129240 Azienda di Gravellona Toce, specializzata nella produzione e installazione di serramenti, cerca impiegato tecnico. Per profili junior è previsto un contratto di apprendistato, mentre per candidati senior con esperienza contratto a tempo determinato con possibile stabilizzazione. Il ruolo include lettura di disegni tecnici, rilievi in cantiere e gestione ordini. Richiesto diploma di Geometra, conoscenza di Autocad e patente B.

• 129366 Hotel Ristorante a Mozzio di Crodo cerca personale per la stagionale 2025: 1 aiuto cuoco/a, 2 cameriere/a di sala e 2 cameriere/a ai piani. Richiesta minima esperienza, autonomia negli spostamenti e buona conoscenza della lingua italiana. Contratto full-time o part-time a tempo determinato per circa 7 mesi, senza possibilità di alloggio.

• 129267 Studio dentistico di Domodossola cerca un/una assistente alla poltrona. Richiesto attestato di qualifica ASO, esperienza pregressa preferibile e buone capacità relazionali. Offerta di contratto part-time o full-time, con retribuzione da definire in base a esperienza

• 129204 Azienda svizzera con sede a Baltschieder (Canton Vallese), cerca consulente di vendita telefonica di prodotti artigianali. Si richiede diploma, buona conoscenza del tedesco, ottima conoscenza dell'italiano, dinamismo e versatilità. Offerto contratto di prova con possibilità di inserimento a tempo indeterminato.

• 122987 Bar Ricevitoria di Domodossola cerca barista full time, 40 ore settimanali da assumere con contratto di apprendistato. Richiesta disponibilità a lavorare su turni, nei week end e nei festivi.