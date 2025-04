Domodossola, nuovi ascensori per la stazione ferroviaria

Una buona notizia per la stazione ferroviaria di Domodossola. È stata sottoscritta oggi da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e dalla Società Subalpina di Imprese Ferroviaria (SSIF) una convenzione per programmare gli interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità della stazione ferroviaria di Domodossola.

Il progetto prevede l’installazione di due nuovi ascensori, in sostituzione di quelli esistenti, sul primo, secondo e terzo binario della stazione di Domodossola, che saranno realizzati entro il 2025.

L’importo dell’investimento per la realizzazione dei nuovi ascensori è di 500mila euro, a carico di Rete ferroviaria italiana.

Quella degli ascensori era una delle tante carenze della stazione domese. Per accedere ai binari infatti ci sono solo le scale che sono un 'ostacolo' per anziani e disabili, soprattutto per chi deve raggiungere i binair più distanti magari con pesanti valigie. E un ascensore che dal piano della Vigezzina raggungfeva solo il primo binario. Ascensore spesso non un funzione.

La vicina stazione di Briga, in Canton Vallese, è dotata invece di comodi scivoli lungo i quali tutti possono accedere ai treni senza pronlemi.