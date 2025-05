Level Up. Elena arriva in Street Fighter 6 il 5 giugno: pubblicato il trailer tutorial

Capcom ha pubblicato il trailer ufficiale della guida tutorial dedicata a Elena, nuova combattente in arrivo su Street Fighter 6. Il personaggio farà il suo debutto il 5 giugno come parte del Character Pass 2, in contemporanea con il lancio del gioco su Nintendo Switch 2.

Il video mostra il move set completo di Elena, focalizzato su calci a lunga gittata e mosse speciali fluide, pensate per adattarsi a diversi ritmi di combattimento. Secondo Capcom, il personaggio “si diverte come una matta” e invita i giocatori a imparare a “risuonare” con il suo stile unico.

Oltre a Elena, negli ultimi giorni sono stati presentati anche la colonna sonora del personaggio, la collaborazione con Overwatch 2 e altri contenuti legati all’espansione del titolo.

Con oltre 4 milioni di copie vendute, Street Fighter 6 continua a espandere il suo universo. Il gioco è già disponibile su Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, e a partire dal 5 giugno sarà accessibile anche su Nintendo Switch 2, insieme al titolo Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Panoramica ufficiale:

Street Fighter 6 è ambientato in un mondo ispirato alla cultura urbana, con graffiti, musica e lotta di strada. Offre una grafica avanzata, combattimenti dinamici e un roster che combina icone storiche come Ryu e Chun-Li con nuovi volti come Luke, Jamie e Kimberly. Il gioco invita tutti a mettersi alla prova per diventare veri campioni.