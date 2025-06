Berrettini, svolta in arrivo: via Ferrara, il preparatore coinvolto nel caso Clostebol

(Adnkronos) -

Matteo Berrettini si separa da Umberto Ferrara. Il tennista azzurro oggi, giovedì 5 giugno, ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro che lo legava da poco più di un anno al preparatore atletico che, in passato, è stato anche nello staff di Jannik Sinner. Proprio Ferrara infatti è stato protagonista, assolutamente in negativo, insieme al fisioterapista Giacomo Naldi, del caso Clostebol, costato tre mesi di sospensione al numero uno del mondo.

Berrettini ha preso questa decisione dopo l'ennesimo infortunio che lo ha colpito, costringendolo al ritiro negli scorsi Internazionali d'Italia. L'azzurro, scivolato alla 30esima posizione del ranking Atp, è ancora alle prese con un problema agli addominali che lo ha costretto a saltare il Roland Garros 2025 e già gli aveva fatto abbandonare il Masters 1000 di Madrid, prima del recupero disperato per Roma. Ora obiettivo di Berrettini è tornare al top per la stagione sulla terra, da sempre la sua superficie preferita, e puntare a ottenere un buon risultato a Wimbledon, al via il prossimo 1 luglio.