“Le donne forti delle nostre montagne”, a Villette un incontro dedicato alla memoria

S’intitola “Le donne forti delle nostre montagne” l’evento in programma mercoledì 23 luglio alle 20.30 a Villette, al museo “La Cà di Feman da la Piaza”. Organizzata dalla locale Pro loco, la serata – a cura di Daniela Bertoldi, guida escursionistica ambientale - è dedicata alla memoria e alla forza delle donne che hanno abitato le valli alpine tra Ottocento e Novecento. Un racconto intenso e coinvolgente che ripercorre il ruolo femminile nelle comunità montane, tra lavoro, famiglia, emigrazione e resistenza. Un’occasione per riscoprire storie spesso dimenticate, in un luogo simbolo della cultura e della vita delle donne di montagna.