Ladri in azione al Villaggio: sono fuggiti dopo essere stati scoperti

Ladri in azione ad inizio settimana nella zona del Villaggio operaio a Villadossola. Tre malviventi si sono introdotti in alcuni appartamenti delle villette che sorgono a due passi dalla strada provinciale che traglia in due il Villaggio. Hanno anche cercato di rubare nella palazzina di fronte ma hanno dovuto desistere perché sorpresi da un abitante che ha bloccato, per un attimo, uno dei delinquenti.

‘’Sono riuscito e prenderlo ma non a trattenerlo perché alle spalle avevo gli altri due e perché ho avuto dei problemi ad una spalla di recente e non sono in forma’’. Così racconta il villadossolese è riuscito per un attimo a bloccare uno dei tre ladri che hanno cercato di fare razzia nelle case del Villaggio. Per lo più i ladri hanno causato disordine gettando all’aria cassetti e scatole alla ricerca di oggetti preziosi.

Un’azione fulminea, durata poco: che ha notato un ladro cercare di salire lungo la grondaia della palazzina di fronte.

‘’Ho avuto un attimo di sorpresa perché indossavano indumenti che sembravano delle divise – ci racconta - , poi quando ho capito cosa stava avvenendo l’ho bloccato in modo deciso, tanto che lui mi ha detto di 'non fargli male'. La sua fortuna è che io di recente ho avuto dei problemi alla spalla e non essendo in perfette condizioni non son riuscito a trattenerlo. Dietro c’erano gli altri due complici e tra loro si parlavano con una radio’’.

I tre ladri erano di giovane età: potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere dell’attività commerciale che c’è al pian terreno della palazzina.