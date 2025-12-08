Lutto a Domo per la scomparsa di Dario Sbaffo, storico titolare dell'agenzia Poli Opposti

L’Ossola si stringe in queste ore nel dolore per la scomparsa di Dario Sbaffo, 55 anni, figura molto conosciuta e apprezzata nel panorama turistico del Vco. Insieme alla sorella Floriana aveva guidato per anni l’agenzia di viaggi Poli Opposti, prima al centro commerciale Sempione, poi nella sede di via Binda, fino a poco meno di due anni fa, prima di cederla. Un uomo gentile, sempre disponibile e professionale. Era anche un grande appassionato di basket. Per anni il nome dell'agenzia di viaggi era stato legato come main sponsor al Domobasket prima e alla Cestistica poi. Dario Sbaffo combatteva da tempo con un male che non gli ha lasciato scampo.

Lascia la moglie Nanda, la sorella Floriana con il marito Giovanni, i nipoti Andrea, Eleonora, Gabriele e Matteo, la piccola Lucrezia, insieme ai cognati, alle cognate, ai parenti e agli amici.

Il Rosario verrà recitato martedì 9 dicembre alle ore 17.30, in Collegiata.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 10 dicembre alle ore 14.30 sempre in Collegiata. Chi desidera lasciare un ultimo saluto potrà farlo presso la Casa funeraria Mandrini, in via Facchinetti, dove Dario è ora composto.



