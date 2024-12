Il Gruppo Folk di Antrona organizza, per lunedì 30 dicembre, una fiaccolata per le vie del paese per salutare l’arrivo del nuovo anno. L’appuntamento è fissato per le 20.30 nella piazza della chiesa di San Lorenzo, da cui parte la fiaccolata accompagnata dal suono delle fisarmoniche. Lungo il percorso è possibile visitare i presepi delle frazioni.

Alla fine della camminata un brindisi con bevande calde e panettone.