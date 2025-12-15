Liguria, Bucci “Con la riforma sanitaria più risorse e spese meglio”

MILANO (ITALPRESS) - "Tra un anno verrò qui a far vedere che la riforma della sanità è un fatto ed è riuscita veramente". Lo afferma Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. Un bilancio di fine 2025, a poco più di un anno dall'insediamento della sua giunta, che parte dalla sanità e tocca i temi dell'economia: "La Liguria - dice il governatore - è già cresciuta negli ultimi cinque anni" e nell'ultimo "è cresciuta ancora di più".Sul tavolo la riforma della sanità approvata la settimana scorsa in Consiglio regionale: tra i punti chiave, una sola azienda per tutta la regione e il coordinamento degli ospedali genovesi."Questa riforma non è fatta per risparmiare, ma per mettere risorse dove servono - ricorda Bucci -. Anzi, prevediamo che le risorse aumenteranno nel 2026, nel 2027 e nel 2028. Siamo pronti a spendere di più, ma spendere sul territorio, vicino al cittadino". "Dal 1° gennaio si comincia a lavorare sul serio", sottolinea Bucci dandosi un anno di tempo per raccogliere i risultati.Ma Bucci rivendica già un cambiamento in sanità: "Quando siamo arrivati noi, su dieci richieste in classe di priorità B, sei finivano in lista d'attesa. Oggi, su dieci richieste, ce n'è una che finisce in lista d'attesa. Abbiamo fatto un miglioramento incredibile".Per il presidente della Regione Liguria "il Governo fa benissimo a mettere più soldi, perchè c'è bisogno di più risorse senza dubbio. Più risorse ci sono, più servizi si possono dare. Se poi con quei soldi non si riesce a dare il servizio, allora è un problema di chi lo organizza, ovverosia delle Regioni e del sistema di governance. Noi dobbiamo garantire il servizio in funzione delle risorse che ci danno: questo è il nostro impegno".Non solo sanità: la Liguria si conferma capitale nazionale della blue economy e l'amministrazione punta sempre più su questo comparto che "vale il 17-18% del Pil italiano - ricorda Bucci -. Ricordiamo che un telefonino passa dalle due alle tre settimane su una nave: se non ci fossero le navi e i porti, in 15 giorni il mondo crollerebbe. Noi vogliamo approfittarne".Si parla di merci, logistica e nautica da diporto - che solo a Genova vale 700 milioni all'anno - ma anche infrastrutture digitali via mare: "Abbiamo l'ingresso di tutti i dati attraverso i cavi internet che arrivano dal Far East, dal Middle East e dall'Africa", ricorda il presidente.Blue economy è anche turismo e Bucci non teme l'overtourism: "E' solo una questione di saperlo gestire, ovvero destagionalizzare. Come dice la ministra Santanchè è importante anche affrontare il tema dell'undertourism, cioè sviluppare le aree che non sono ancora turistiche. La Liguria non è solo mare ma anche entroterra. In alcuni borghi del Ponente ligure ci sono persone che vengono da Olanda, Danimarca, Inghilterra che hanno portato la residenza lì, dove la qualità di vita è incredibile". Anche guardando all'economia in generale, il bilancio del governatore ligure è positivo: "Il Pil a Genova arrivato a 38.500 euro pro capite, che è un altro punto estremamente importante. Quando sono arrivato io a Genova era 27 mila, quindi una grossa crescita negli ultimi 7-8 anni. E per la prima volta possiamo dire che oramai sono quattro anni che la popolazione di Genova e della Liguria cresce, non perchè si facciano più figli, purtroppo, ma perchè c'è molta immigrazione di gente che viene a lavorare e studiare, e quando si vive in Liguria poi non si va più via perchè la qualità di vita è molto alta".- Foto Italpress -(ITALPRESS).