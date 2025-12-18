Rintracciato alla frontiera di Domodossola un uomo ricercato per reati gravi

Nei giorni scorsi gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola durante la consueta attività di controlli alla frontiera hanno rintracciato un cittadino di nazionalità maliana di 28 anni ricercato per reati gravi.

L’uomo, che era stato riammesso in Italia dalla Svizzera, non portava con sé nessun documento di riconoscimento pertanto è stato accompagnato negli Uffici della Polizia di Stato per essere compiutamente identificato.

Una volta appurata la sua identità è emerso il rintraccio a suo carico e gli sono stati notificati gli atti edatti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Dall’identificazione è altresì emerso che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale e pertanto veniva messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Verbania che ne disponeva l’immediato accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, al fine di poter ottemperare alla sua espulsione dal territorio nazionale.

Un intervento che si inserisce nell’attività costante di presidio del territorio, confermando l’efficacia dei controlli svolti dalla Polizia di Frontiera lungo la linea ferroviaria internazionale di Domodossola.