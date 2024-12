Ornavasso, l’asilo infantile apre le porte alle famiglie

Proseguono gli open day delle scuole ossolane, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2025-2026. Sabato 11 gennaio sarà la volta dell’asilo infantile di Ornavasso che, dalle 9.00 alle 12.00, apre le porte alle famiglie per un incontro per scoprire l’offerta formativa, i progetti e la metodologia della scuola.

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2025. Possono iscriversi i bambini che compiranno i tre anni entro il 30 aprile 2026. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 371 4285496.