Doppia rapina ad un distributore di benzina in Canton Ticino: è caccia all'uomo

Questa mattina, 20 dicembre, poco dopo le 5.30, a Locarno, in via Siemens, in Canton Ticino, è stato rapinato un distributore di benzina.

In base a una prima ricostruzione della polizia cantonale, un uomo ha minacciato la commessa, legandole mani e piedi con del nastro adesivo, per poi impossessarsi del contenuto della cassa registratrice e darsi alla fuga a piedi.

È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha visto coinvolti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e della Polizia dei trasporti. Non si registrano feriti.

L'autore vestiva una giacca scura, pantaloni jeans e scarpe nere, altezza 175-180 cm e il viso parzialmente coperto. Eventuali testimoni che avessero notato movimenti sospetti nei pressi del distributore di benzina sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

Poco prima delle 11.00, a Cadenazzo, in via San Gottardo, è avvenuta una secondo rapina ai danni di un distributore di benzina.

In base a una prima ricostruzione, un uomo a volto coperto è entrato nel distributore e ha minacciato una dipendente con un oggetto contundente. Dopo una breve colluttazione si è impossessato del contenuto della cassa. Successivamente si è allontanato a bordo di un monopattino elettrico in direzione della stazione ferroviaria, minacciando inoltre una persona presente all'esterno del distributore. La commessa ha riportato lievi ferite.

È stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca che ha visto coinvolti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e della Polizia dei trasporti.

Eventuali testimoni che avessero notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.