Accoltellamento a Domodossola, perquisizioni: sequestrate armi e oggetti offensivi

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, la polizia ha eseguito una serie di perquisizioni delegate dalla Procura della Repubblica di Verbania, avvalendosi anche della collaborazione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Domodossola.

L’operazione nasce da un grave episodio di violenza avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 dicembre nei pressi del locale “Coccole e Caffè” in piazza Mercato a Domodossola, dove un uomo di 38 anni era stato aggredito e colpito con una coltellata alla schiena.

Nelle fasi immediatamente successive all’accoltellamento era intervenuta una pattuglia, che aveva raccolto le prime testimonianze e acquisito immagini ritenute rilevanti ai fini investigativi grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

L’analisi approfondita dei filmati ha permesso agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i soggetti presenti al momento dell’aggressione. Si tratta di sette giovani, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e penali.

Le perquisizioni effettuate hanno portato al rinvenimento di numerosi oggetti, tra cui lame di vario tipo, taglierini professionali, sfollagenti telescopici e diversi coltelli. È stato inoltre sequestrato un bastone in legno lungo oltre 70 centimetri, appositamente modificato e utilizzabile come una vera e propria mazza, oltre a bilancini di precisione, materiale ora al vaglio degli investigatori.

L’uomo ferito era stato trasportato all’ospedale di Domodossola, dove i sanitari hanno riscontrato una ferita alla scapola, una contusione alla spalla e una frattura delle ossa nasali, con una prognosi complessiva di 20 giorni.

Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità e chiarire completamente il quadro dell’accoltellamento.