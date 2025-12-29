Villadossola punta sul fotovoltaico: atteso il finanziamento per nuovi impianti per scuole e stadio

Il comune di Villadossola accelera sulla strada dell’energia rinnovabile. L’amministrazione ha affidato a un professionista esterno la progettazione dei nuovi impianti fotovoltaici destinati a tre edifici pubblici: la scuola primaria Loris Manzoni, la scuola dell’infanzia Gianni Rodari e lo stadio Felino e Franco Poscio, dove è prevista un’integrazione dell’impianto già esistente.

L’intervento rientra nella strategia dell’ente per accedere ai contributi del Pnrr dedicati alle Comunità Energetiche Rinnovabili, che finanziano fino al 40% dei costi. Villadossola, già parte della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) delle Valli dell’Ossola, intende così ridurre i consumi energetici degli edifici scolastici e dello stadio, migliorare l’autoconsumo e contribuire alla produzione locale di energia pulita. L’obiettivo è ottenere il finanziamento e avviare quanto prima i lavori, in un percorso che punta a rendere più sostenibili e autonomi dal punto di vista energetico gli edifici pubblici più utilizzati dalla comunità.