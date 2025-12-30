Aree protette dell'Ossola, il messaggio di fine anno del presidente Zaccheo

Il presidente dell’ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola Pier Leonardo Zaccheo ha condiviso un messaggio in occasione delle festività natalizie, della chiusura del 2025 e dei primi mesi di attività del nuovo consiglio dell’ente stesso. Di seguito le sue parole.

“La data del 18 dicembre è stata particolarmente importante per l’ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola. Infatti, si sono riunite le assemblee della comunità delle Aree Protette e del consiglio per l’approvazione del bilancio di previsione 2026 – 2028. È stata l’occasione di condividere, con i sindaci riuniti, non solo le previsioni e i programmi per gli anni a venire, bensì i risultati del lavoro svolto dall’ente in continuità con gli anni precedenti. In particolare, il 2025 ha visto l’attivazione, la condotta e l’avanzamento di importanti opere infrastrutturali per le Aree Protette dell’Ossola: a Devero, Veglia e in Valle Antrona. A questi progetti, si aggiungono ben tre iniziative finanziate dai Programmi Interreg che ci vedono protagonisti sia nella cooperazione con la Svizzera che con diverse altre aree protette dell’arco alpino, dalla Francia alla Slovenia. Agli investimenti già capitalizzati, si sono già aggiunte le nuove progettualità già promosse e approvate dal consiglio, proprio nella seduta del 18 dicembre. Si confermano quindi il ruolo, lo spirito e l’iniziativa di un ente che vuole essere un punto di riferimento per la tutela, la buona gestione del territorio e il dialogo con le amministrazioni locali. Con questi punti fermi, il consiglio proseguirà l’attività del suo mandato già a partire dei primi giorni dell’anno nuovo. Con auguri di buone feste e buon inizio d’anno”.