Lo sport piange Commisso. Abodi: "Innamorato della sua Fiorentina". De Laurentiis: "Uomo di grande spessore"

(Adnkronos) - Il mondo dello sport e del calcio piange Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina, che aveva acquistato il club viola nel 2017, è morto oggi a 76 anni. Sono tanti i messaggi per la sua scomparsa: da quello del ministro per lo Sport Andrea Abodi alla Lega Calcio, passando per i club di Serie A.

Come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi delle leghe professionistiche italiane in questo weekend: "Il mondo del calcio italiano e la Figc piangono la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina morto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni. Imprenditore di successo e con una grande passione per il calcio, nato in Italia ed emigrato da ragazzo negli USA, dal 2019 Commisso era presidente della Fiorentina. Nel 2023 ha inaugurato il ‘Rocco B. Commisso Viola Park’, centro sportivo all’avanguardia che rappresenta il quartier generale di tutte le squadre dell’ACF Fiorentina. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi)".

Il presidente della Federazione Gabriele Gravina ha aggiunto: “Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia”.

"Ci ha lasciato Rocco Commisso, un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico, appassionato di calcio e innamorato della “sua” Fiorentina, alla quale ha dato tanto, in tutti i sensi. In questa giornata triste ricordo i nostri incontri, le nostre chiacchierate insieme a Joe Barone, i suoi sogni a partire dal nuovo stadio. Ricordo e ricorderò di lui la passione e la generosità, la tenacia e la determinazione, l’amore per l’Italia, per la sua terra natia e per Firenze. Un abbraccio pieno di commozione alla famiglia e alla comunità viola. Ciao Rocco!". Lo scrive su X il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

"Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha riscordato su X il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. "La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. Un'enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano".

Questo il messaggio del presidente della Lazio Claudio Lotito: “I nostri Club sono stati spesso vicini nella visione e hanno condiviso iniziative portate avanti in modo costruttivo. Ho sempre apprezzato e stimato Rocco Commisso, rispettandone il ruolo e il lavoro svolto alla guida della Fiorentina. Ha costruito un percorso serio e coerente, dimostrando attaccamento al Club e senso di responsabilità verso il calcio italiano. Alla sua famiglia, alla Società viola e ai suoi tifosi rivolgo le mie più sincere condoglianze. La S.S. Lazio partecipa al cordoglio, rendendo omaggio alla memoria di un Presidente che ha saputo lasciare un’impronta concreta e duratura".