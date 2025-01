Principio di incendio ad una canna fumaria a Calasca

In tarda mattinata i Vigili del Fuoco di Verbania sono intervenuti a Calasca Castiglione per un incendio di una canna fumaria in località Molini.

Le squadre provenienti dai Distaccamenti di Domodossola e Macugnaga hanno provveduto allo spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza della canna fumaria.

Non ci sono stati danni alla copertura dell'edificio.