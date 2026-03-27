Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE: Con Saturno alle costole e un Marte birbaccione i disguidi traboccheranno... Un buon stratagemma sarà quello di non infuriarvi, ribattere adeguatamente alle pretese altrui e far valere diritti negati. Al fine di riequilibrare un rapporto interpersonale accantonate l’orgoglio e fate magari il primo passo. Una anomala dichiarazione o strampalata comunicazione vi strabilierà mentre un congiunto preoccuperà. Per Pasqua organizzatevi in tempo!

TORO: Vi attendono giorni importanti nel corso dei quali, di qualsiasi cosa si tratti, non potrete permettervi di sbagliare! Per ora state a guardare con la consapevolezza che presto ottimizzerete un settore o gioirete per un evento. Un paio di notiziole vi lasceranno senza parole mentre il sesto senso vi aiuterà a comprendere le altrui intenzioni. Un chiarimento, in ambito affettivo, servirà a ripristinare un rapporto. Collocare in entrata una campanella porterà un po’ di fortunella…

GEMELLI: Malgrado la perspicacia non faccia difetto tribolerete ad afferrare le intenzioni altrui in quanto taluni fatti verranno esposti in una maniera talmente confusa dal tribolare a metterne insieme i tasselli. Non altresì da escludere dei bisticci con qualcuno per questioni pratiche o conflittualità. Se ipotizzate che le cose vadano storte sappiate che posizionare, il prossimo venerdì, delle foglie di ulivo in entrata, porterà benessere e serenità. Sabato squinternato.

CANCRO: Con la Luna, che il 25 marzo forma il primo quarto nella vostra costellazione, apparirete nervosetti almeno finché un ragguaglio non verrà dato… “Mai dire mai” è il motto che si addice a chi non avrebbe mai supposto potessero capitare delle cose più sbalorditive delle sorprese dell’uovo di cioccolata. Le giornate comunque saranno movimentate ma presto potrete riposare! Corrucci lambenti un familiare e programmini pasquali subenti interferenze. Week end singolare.

LEONE: La settimana appare scorrevole e lineare a parte un inghippo atto a disturbare leggermente la quiete... Giocate bene le vostre carte in fatto di quattrini, amore e professione: certi treni passano raramente e perderli sarebbe imperdonabile… Un neo sarà costituito da perpetui rompiscatole, un leggero acciacco, la propensione a spaccare oggetti o un passeggero contrasto col partner. Riceverete presto un dono da ricambiare e per Pasqua pensate in anticipo che cosa fare!

VERGINE: Indaffarati e trafelati avrete così tante faccende da sbrigare dal rimanervi poco spazio da dedicare al sollazzo così come vi toccherà posticipare un appuntamento, rimanendo altresì basiti dinanzi al contegno di un personaggio esiguamente saggio. In casa scendete a compromessi, accontentate il partner in una richiesta e preparatevi ad una Pasqua un pochino fuori del normale… Se aspettate dei soldi sappiate che stanno per arrivare. Variazioni in ambito operativo.

BILANCIA: Qualche preoccupazione potrebbe incidere sul morale e sull’andazzo di una settimana alquanto variegata. Non fate i testoni ed ascoltate i consigli altrui al fine di sbrogliare una matassa, inquadrare ciò che non funge e darvi quella botta di vita che ultimamente sembrava scarseggiare. Rammentate inoltre di organizzare minuziosamente una Pasqua risultante poi abbastanza originale. Non da escludere una visita, un omaggio o l’idea di un viaggio. Doloretti sparsi.

SCORPIONE: Non siete un granché soddisfatti di come procedono delle cose che vorreste più sicure e diverse ma non deprimetevi in quanto si sta per aprire un ciclo di rigenerazione preposto a rendervi più appagati. Un neo sarà costituto dal lavoro, da questioni pratiche, da un acciacchino o da un corruccio spettante voi o qualcuno con cui abitualmente trattate. Tra venerdì e domenica apprestatevi ad un’emozione, una bella novella o a dei preparativi per una Pasqua pazzerella.

SAGITTARIO: La quadratura di Marte rischia di mettere a dura prova la vostra pazienza inducendovi a tentennare dinanzi ad una situazione implicante quattrini, affetti o affari ma, a risollevare il morale, arriveranno delle sorpresine, un invito, un compiacimento, un regalino, una cosina carina anche se una persona darà filo da torcere con la sua falsità. Chi ha attraversato brutti momenti pian piano si riprenderà. Come morale regalo pasquale vi giungerà una bella novità!

CAPRICORNO: La settimana scorrerà linearmente a parte incavolature di normale amministrazione, pensieri costanti, soldini da versare, un comunicato mozzafiato, lavoretti da ultimare e picchiatelli da inquadrare. Quasi simultaneamente un patema scemerà, una proposta allieterà e un accadimento impensato vi rallegrerà. In previsione delle ormai prossime abbuffate pasquali siate parchi nel pasteggiare al fine di non veder i trigliceridi, la glicemia o il colesterolo lievitare…

ACQUARIO: Sul fragile castello dell’illusione non si costruisce nulla… e nulla di effimero si addice a voi, eterni ricercatori di equilibrio e stabilità… Rammentatelo quantunque il sogno prevalesse sulla realtà… Apprestatevi, altresì, ad una contigua Pasqua rigurgitante si sorpresine…Mezzi meccanici, computerizzati od elettrici soggetti a guasti. Vecchietti o bimbetti a cui acquistare dei doni floreali o dolciari e amici con combinare una seratina carina. Sbalzi di pressione.

PESCI: La brezza primaverile, abbinata agli attuali movimenti planetari, ravviverà la routine sollecitando ad esprimervi con grinta, vigoria e creatività. Passo dopo passo, pian pianino, raggiungerete gli obiettivi prefissati pur dovendo ancora passare attraverso il vaglio di una prova da superare. Apprestatevi inoltre ad una Pasqua movimentata e non scordate di porgere un omaggio a chi vi ha aiutato nei momenti di difficoltà. Incremento di vendite ed entrate per commercianti.

E che le stelle ci portino verso un cammino di pace…