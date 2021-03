Lutto a Domo per la scomparsa di Luca Castellarin Era grande tifoso del Rosmini e della Cestistica, oltre ad aver militato nel Gsh Sempione 82

E’ mancato oggi Luca Castellarin, 43 anni, ex atleta del Gsh Sempione 82. Viveva in una casa famiglia a Domodossola. Castellarin amava la pallacanestro: si allenava con la società dell’indimenticato Angelo Petrulli, pur non avendo mai giocato nel campionato che il Gsh disputava a metà anni Novanta.

Si era poi dedicato all’atletica, con buoni risultati nel lancio del disco, del giavellotto e del peso. Luca era grande tifoso del Rosmini e della Cestistica.