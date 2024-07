Una 41enne di Fiavé (Trento) la donna precipitata per 100 metri da una teleferica

E' una donna quarantenne, classe 1983, la vittima della tragedia di questa mattina a Calasca. Si chiamava Margherita Lega, Proveniva da Fiavé, picoclo comune di mille abitanti in provincia di Trento: è precipitata per 100 metri da una teleferica a Porcareccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e i militari del Sagf, e l'equipaggio di un'eliambulanza, ma purtroppo per la trentina non c'era più nulla da fare.

I militari dell'Arma hanno disposto il sequestro dell'impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza.