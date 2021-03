Popolo della Famiglia, Lucianella Presta nuovo coordinatore regionale “Avanzare proposte su disoccupazione, carenza di liquidità per le imprese e per aiutare concretamente chi ha fame di pane e di verità”

Nella seduta di coordinamento del 21 gennaio scorso il Coordinatore nazionale e Vicepresidente del Popolo della Famiglia Nicola Di Matteo ha ufficializzato la nomina a Coordinatore regionale della pianezzese Lucianella Presta, che subentra a Mario Nicola Campanella, dimissionario per motivi di famiglia.

"Essere alla guida del Pdf piemontese mi onora ma mi carica anche di ulteriori responsabilità – dichiara Lucianella Presta, mamma di tre figli, impiegata in una ditta chimica del territorio, attiva in parrocchia e nel volontariato – perché ovunque tocchiamo con mano la sofferenza delle persone private del lavoro, di un progetto, di prospettive per il futuro. Nell’urgenza economica, sociale, morale in cui viviamo il PdF è l’unico riferimento valoriale, capace anche di mettersi accanto ai poveri e ai nuovi poveri che in Italia, a breve, toccheranno i 12 milioni".

"Ci attendono impegni elettorali importanti: Torino, ma anche Pianezza, la mia città, andranno al voto per le imminenti amministrative. Il PdF, oltre a rilanciare l’emergenza della denatalità, ora intende avanzare serie proposte per affrontare il tema della disoccupazione, della carenza di liquidità per le imprese, dell’aiuto concreto a chi ha fame di pane e di verità".

Lucianella Presta ha concluso con un invito: "Chiunque senta l’urgenza di impegnarsi per costruire un nuovo fronte politico-sociale ci contatti. Uniti, faremo la differenza".