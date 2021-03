“Se non si andrà al voto continueremo la nostra opposizione. Precedenza a piano vaccini e risorse europee” Crisi di governo, Cristina (Fi) prende posizione indicando la via per condurre il Paese fuori dalla crisi economica e sanitaria

Oggi è il primo giorno delle consultazioni, è anche la deputata Mirella Cristina di Forza Italia, avvocato del Vco, prende una posizione netta sul governo Conte dimissionario, ribadendo alcuni concetti chiave del centro destra e indicando la via per condurre il Paese fuori dalla crisi economica e dall’emergenza da Covid.

"Quella che stiamo vivendo – dichiara Cristina a VcoNews – è una crisi di governo inevitabile e annunciata, perché mai avrebbe potuto durare nel tempo un governo non espressione della volontà elettorale, artatamente creato da un accordo di poltrone tra forze politiche gravemente in lotta tra loro e accomunate solo dalla volontà di non permettere al centrodestra di governare. Forza Italia – sottolinea Cristina – è, e resta, coerentemente all'opposizione. Se non si andrà al voto anticipato continueremo, dunque, la nostra opposizione, insistendo nel proporre il nostro progetto per rimettere in moto l'Italia”. E Cristina indica la via: “Si deve metter mano a un adeguato piano vaccini, puntare all'impiego delle risorse europee per far ripartire le infrastrutture, per alleviare la morsa delle tasse e quella della burocrazia e far funzionare il sistema giustizia. Ma non soltanto. E’ nostro dovere dare un aiuto vero e concreto alle piccole e medie imprese italiane, alle attività commerciali – conclude Cristina – e al settore del turismo e della cultura”.

Soltanto poche ore prima era stato lo stesso leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a delineare i contorni dell’azione, facendo sapere che “in questo particolare momento storico nessun cittadino vuole una guerra tra partiti, ma un governo che rappresenti l’Italia e le sue energie migliori”.