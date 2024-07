La Cappuccina si mobilità per i suoi frati

La notizia che i frati Cappuccini abbandoneranno Domodossola ha scosso l'intera città ma in particolare il quartiere Cappuccina. Un gruppo di cittadini, tramite i social, sta organizzando una protesta pacifica silenziosa che si svolgerà sabato 6 luglio alle ore 17 fuori dalla chiesa della Cappuccina, dove i fedeli non entreranno a seguire la messa.

Per giovedi 11 luglio alle ore 20 presso il tendone del bar "La Rivincita" si terrà invece un'assemblea, aperta a tutti i cittadini, per discutere della situazione.L'allontanamento dei frati da Domodossola, come noto, è dovuto alla mancanza di vocazioni, ma i cittadini vogliono comunque manifestare il loro grande dispiacere, nella speranza che qualcosa possa ancora cambiare.