Si lavora a Pallanzeno per posare il nuovo ponte sul canale L'intervento è stato affidato da Enel all'impresa Aedes di Villadossola

Enel ha incaricato la società Aedes di Villadossola per la progettazione, la fornitura e la messa in posa del nuovo ponte provvisorio sul canale di scarico a Pallanzeno. Ponte la cui pavimentazione era ceduta durante il passaggio di un camion il 6 novembre 2020. Un problema che ha isolato gli impianti sportivi e i giardini che alcuni pallanzenesi hanno oltre il canale.

In queste ore, una potente gru sta lavorando per sistemare il nuovo ponte, una struttura in acciaio, con una luce di 33,5 metri e una carreggiata di 4,20 metri; in pratica un ponte a una singola corsia e una passerella personale che servirà a ripristinare il collegamento come chiesto dall’amministrazione comunale di Pallanzeno. In questi giorni, per permettere i lavori, la strada secondaria che porta alla zona industriale è chiusa al traffico.