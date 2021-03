Cosasca piange la scomparsa di Maria Teresa Salè Memoria storica della frazione, da giovane era stata maestra d'asilo

Cordoglio per la morte all'età di 98 anni di Maria Teresa Salè conosciuta come Ginin. Era tra le persone più anziane del paese e da alcuni anni aveva lasciato la casa dove aveva vissuto nella frazione di Cosasca per trasferirsi al Croppo prima dal figlio Andrea e poi dalla figlia Ines che l'hanno accudita con amore in questi ultimi anni della sua vita.

Da giovane era stata maestra d'asilo, molto devota è stata componente dell'Azione Cattolica. Si è dedicata per tanti anni all'agricoltura e all'allevamento. Il marito Guido Piccini morto nel 2012 aveva svolto per moltissimi anni la professione di taxista. Fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso ha sempre partecipato alle attività della parrocchia.

Ginin era una figura “storica” alla quale era affezionata l'associazione culturale Navasco che spesso si rivolgeva a lei per avere informazioni per le sue ricerche sulle tradizioni o sui personaggi del paese, fino all'ultimo infatti ha conservato una memoria lucida e ricordava molti aneddoti e gradi di parentela degli abitanti. I funerali si svolgono il 2 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cosasca.