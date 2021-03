Malesco piange Adelia Cavalli, la nonnina del paese La “Delia” come era da tutti conosciuta, era testimone e custode delle tradizioni e degli usi di Malesco

Cordoglio a Malesco e in Valle Vigezzo per la scomparsa di Adelia Cavalli, 95 anni. Era la nonnina di Malesco, la persona più anziana del paese (la seconda di tutto il Comune). S’è spenta dopo lunga malattia, assistita dalle cure e l’amore dei famigliari.

Memoria storica di Malesco, la “Delia” come era da tutti conosciuta, era testimone e custode delle tradizioni e degli usi del paese vigezzino. A lei si rivolgevano gli appassionati della storia locale e del dialetto maleschese, per le loro ricerche. A loro, la Delia, non si risparmiava mai nel raccontare aneddoti e curiosità della vita passata di Malesco. Da giovane, aveva curato per qualche anno, insieme al marito Antonio Pinto, la gestione del cinema comunale del paese. Rimasta vedova nel 1984, in tutta la sua vita si è sempre dedicata alla famiglia e alla casa. Appassionata di uncinetto, arte in cui era molto abile, amava confezionare in particolare centrini e quadretti con i fiori. Ma era brava anche a realizzare le tipiche pantofole a mano.

I funerali si sono tenuti mercoledì 27 gennaio. Adelia Cavalli lascia i figli: Marina, con il marito Mauro (e i figli Matteo con la moglie Sabina e i figli Gabriele e Simone, e Marcella con il marito Dario e il piccolo Filippo); Giancarlo con la moglie Giuseppina (e le figlie Federica con Davide e la piccola Marika, e Francesca con Marco). A Francesca, collaboratrice di Ossolanews, Vconews e Newsnovara, e a tutti i parenti, giungano le nostre più sentite condoglianze.