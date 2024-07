La comunità si mobilita: tante iniziative a favore di Macugnaga

Si susseguono le tante iniziative in aiuto di Macugnaga e dei suoi cittadini ed operatori: anche la produzione del film "Il contrabbando non è peccato" ha deciso di programmare una seconda serata di proiezione dell'opera, selezionata al Trento Film Festival, al Cinema Corso di Domodossola.

"La notte di sabato e domenica è stata brutta, i giorni successivi pesanti ma la voglia di estate e di resilienza della Valle ha vinto su tutto - dicono dalla produzione - C'è tanto da fare e per questo abbiamo deciso per quanto possibile di aiutare a ripulire la bellezza di una terra un po' graffiata e inzaccherata ma viva e reattiva, che tanta gente si aspetta di vivere e vedere già da domani".

La proiezione è in programma venerdì 12 luglio alle 21 al Cinema Corso e parte dell’incasso sarà devoluto a favore dell'Associazione Pro loco di Macugnaga.

Anche al Trocadero è in programma una serata il cui incasso sarà utilizzato per acquistare attrezzature professionali a prezzo di costo presso Beneincasa che saranno donate al Senner Pub di Macugnaga. La festa si svolgerà sabato 20 luglio a partire dalle 23: sarà una festa anni '80 con tributo agli 883 e la Decaband, e poi a seguire musica anni '80, '90, musica italiana, rock reggae con Tanza. Ingresso 10 euro.