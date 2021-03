Gal, come impegnare i fondi UE stanziati a seguito dell’emergenza Covid? On line un questionario per rilevare i fabbisogni del territorio e concertare l’utilizzo di circa 2 milioni di euro nel prossimo biennio. È compilabile fino al 28 febbraio

Il Gal Laghi e Monti del VCO coinvolge il territorio per concertare l’utilizzo di circa 2 milioni di euro nel prossimo biennio attraverso un questionario per rilevare i fabbisogni del Vco. La società consortile gestisce fondi dell’Unione Europea e Regionali “per -così riporta la mission sociale- uno sviluppo sostenibile dei territori marginali, secondo un approccio dal basso verso l’alto, dove le esigenze del territorio guidano le azioni di finanziamento. I finanziamenti concessi vengono elargiti attraverso bandi pubblici rivolti a privati ed enti pubblici.

Nel periodo 2017-2020 il Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola ha portato a compimento il proprio Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 con l’assegnazione di circa 5 milioni di euro di contributi a fondo perduto a favore di imprese e enti del territorio. Un risultato importante, che pone il Gal Laghi e Monti tra i primi per capacità di spesa in Piemonte e avrebbe permesso in tempi normali di essere pronti all’avvio della programmazione 2021-2027 del Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

In conseguenza della pandemiala nuova programmazione è stata infatti posticipata di due anni; questo ha comportato l’emanazione di un Regolamento UE Transitorio eccezionale fra le due programmazioni, che ha stabilito di destinare già da subito due settimi delle risorse future previste. La dotazione finanziaria aggiuntiva, stimata in circa due milioni di euro, consentirà al Gal Laghi e Monti la possibilità di riattivare nel corso del 2021 più operazioni del Piano di Sviluppo ( www.gallaghiemonti.it/psl ), riguardanti le filiere produttive, il comparto turistico e i servizi locali essenziali.

“Considerato l’approccio 'Leader' -scrive la società- che contraddistingue l’attività del Gal, fondato sulla partecipazione diretta degli attori locali nel definire le priorità del proprio territorio rispetto agli obiettivi di sviluppo rurale, per poter al meglio indirizzare le risorse che la Regione Piemonte e l’Unione Europea mette a disposizione delle zone svantaggiate, il Gal pubblica il questionario “2021 tra Laghi e Monti”. Il Questionario rappresenta uno degli strumenti che permettono al Gal di rilevare i fabbisogni delle imprese e degli Enti”.

Le informazioni raccolte consentiranno di poter pubblicare bandi il più possibile aderenti alle esigenze del territorio e con dotazioni finanziarie sufficienti a soddisfare le richieste dei vari settori imprenditoriali verso i quali il Gal si rivolge, ossia aziende agricole, imprese artigiane, imprese del settore turistico ed enti pubblici.