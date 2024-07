Prima riunione della nuova Giunta regionale con il governatore Cirio

Si è riunita ieri, venerdì 5 luglio, al Grattacielo Piemonte la Giunta regionale nella prima seduta dopo la nomina formale della nuova squadra.

Durante la riunione è stato condiviso il percorso sull’autonomia differenziata alla luce della legge approvata a fine giugno dal Parlamento, che consente di proseguire l’iter del dossier che il Piemonte ha approvato con legge del Consiglio regionale alla fine del 2019.

In questo contesto il Piemonte è pronto ad avviare il tavolo con il Governo per affrontare il tema del trasferimento delle nove competenze su cui non sono previsti i livelli essenziali delle prestazioni che devono ancora essere definiti a livello nazionale.

È stato poi presentato un aggiornamento del quadro dei danni provocati dall’ondata di maltempo che lo scorso fine settimana ha colpito il Piemonte, insieme alla Valle d’Aosta, e in particolare le zone del Torinese, del Vercellese e del Verbano-Cusio- Ossola.