Le offerte di lavoro della settimana Le proposte del Centro per l'Impiego del Vco

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana (2 febbraio 2021). Il Centro per l’Impiego comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio. invita pertanto gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.

Il CpI segnala che il sito www.lavorovco.it sarà a breve dismesso per confluire in un'unica piattaforma regionale. Gli annunci dal 01 febbraio 2021 saranno pubblicati anche sul sito: https://www.iolavoro.org/iolavoro-virtual/lavoratori/scopri-iolavoro-virtual

Ditta edile di Cannobio cerca un muratore specializzato automunito. Zona di lavoro Cannobio e Verbano.