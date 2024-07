Fine settimana di maltempo anche in Vallese: un morto e un disperso

Il maltempo di questo fine settimana ha causato danni e allagamenti non solo in Ossola, ma anche nel vicino canton Vallese in Svizzera.

“Dal primo pomeriggio di sabato numerosi temporali colpiscono il Vallese. Grandi cellule temporalesche molto dinamiche si sono sviluppate fino a tarda notte da sabato a domenica con eventi localmente violenti. Le precipitazioni totali sono state localmente molto abbondanti, soprattutto nelle valli laterali sulla sponda sinistra del Rotten”, si legge in una nota della polizia cantonale. Quest’ultima rende noto che domenica 30 giugno un uomo è stato trovato senza vita in un albergo a Saas-Grund, travolto dalle masse d’acqua. A Binn è invece scomparso un uomo di 52 anni, le cui ricerche sono ancora in corso.

La polizia del Vallese sottolinea come la situazione sia ancora di allerta e invita la popolazione ad attenersi alle istruzioni fornite. In particolare: intraprendere solo viaggi essenziali, mantenersi lontani dai corsi d’acqua, non parcheggiare sui ponti ed evitare di viaggiare sul Rotten o intorno all’estuario del lago di Ginevra. Inoltre, la polizia invita a non fotografare e filmare eventi alluvionali e a rispettare gli ordini delle autorità per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.