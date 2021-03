Rintocchi di campana per salvare la stagione dello sci VIDEO Anche il comprensorio di Neveazzurra ha aderito al flash mob organizzato a livello nazionale

Rintocchi delle campane, per richiamare l'attenzione sulla drammatica situazione che sta vivendo il settore dello sci. Questa mattina, alle 10 in punto, le campane hanno risuonato nelle stazioni sciistiche del comprensorio di Neveazzurra: un minuto di rintocchi, per ricordare a tutti le difficoltà del turismo della neve, ancora al palo.

La neve è abbondante ma le piste sono deserte, e non lavorano maestri di sci e operatori del settore. Un dramma che ha messo in ginocchio tutto il comparto. La speranza è quella di poter fare partire la stagione il prossimo 15 febbraio, dopo il via libera del Cts, ma il tutto è subordinato al fatto che la regione resti in zona gialla.

Il flash mob (lanciato a livello nazionale dalla rivista Sciare Magazine. #Perchisuona la montagna) ha visto i rintocchi alla chiesetta della Piana di Vigezzo (nella foto e nel video) ma all'iniziativa hanno risposto anche le altre stazioni del Vco, tra cui: Macugnaga, Formazza, Domobianca, Devero.