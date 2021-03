Sabato e domenica tornerà la neve sulle Alpi fino a 800/900 metri Il maltempo dovrebbe iniziare sabato 6 alla sera e interessare quasi tutta la giornata di domenica 7 febbraio

Luca Sergio di MeteoLive Vco presenta il tempo che farà sul nostro territorio nei prossimi giorni: «Temperature in aumento da giovedì e resteranno poco sopra la media per tutta la prima decade di febbraio. Vince l’Atlantico, gelo rimandato al mittente.







Lo StratWarming avvenuto il 5 gennaio sembra non avrà effetto sull’Europa.







In Russia un lobo del vortice frammentato dal riscaldamento stratosferico non sarà coadiuvato da un anticiclone che ne avrebbe favorito la direzione del gelo in modo retrogrado verso l’Europa.







Al suo posto invece il modello GFS vede una profonda depressione che nel suo moto vorticoso antiorario aggancerebbe il freddo rimandandolo verso la Siberia. Fine dei giochi.







L’Inverno, almeno per il momento, si dovrà accontentare del più mite Atlantico con le sue depressioni, con la pioggia e un altro carico di neve in arrivo sulle Alpi.



Da sabato sera infatti probabilmente tornerà il maltempo, pioggia sulle pianure e sulle aree pedemontane. Attese precipitazioni tra 30 e 70 cm, oltre 1/2 metro di neve sulle Alpi, localmente anche 70-80 cm. Neve inizialmente sui 800/900 m in rialzo la domenica.







