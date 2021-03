Sos ristoratori, nel Vco l'iniziativa di FdI per chiedere ristori congrui Il 7 febbraio a Crusinallo presentazione dell'azione legale contro il Governo promossa dal partito di Giorgia Meloni

Verrà illustrata domenica 7 febbraio in conferenza stampa a Crusinallol'iniziativa SOS Ristoratori. Si tratta di un'azione legale promossa da Fratelli d'Italia a livello nazionale per far si che vengano riconosciuti alle attività quali bar, ristoranti,alberghi, pub, osterie, dei ristori adeguati a seguito della chiusura imposta dai dpcm del governo Conte.

Per aderire gratuitamente all'iniziativa proposta da Fratelli d’Italia al mondo della ristorazione, a bar e attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, occorre inviare una mail entro il 15 febbraio a sosristoranti@fratelli-italia.it

Alla presentazione di domenica saranno presenti il presidente provinciale FdI Vco Luigi Songa, i dirigenti locali di Fratelli d'Italia e la dirigente nazionale On. Augusta Montaruli.