Lampeggianti in alcuni attraversamenti pedonali a Villadossola

Per garantire maggior sicurezza sulla provinciale 166 che taglia Villadossola sono stati posati dei lampeggianti. Servono a richiamare l’attenzione degli automobilisti in prossimità delle strisce pedonali.

Una decisione, come ci conferma il sindaco Bruno Toscani, presa dall’amministrazione comunale.

La posa è avvenuta in alcuni punti della città: via Bianchi, via Sempione e via Domodossola. All’altezza degli attraversamenti pedonali, negli anni scorsi, sono infatti avvenuti diversi incidenti stradali con l'investimento di pedoni, incidenti a volte anche mortali.

Il comandante della polizia municipale, Giuseppe Carsenzuola, spiega come siano stati per ora installati nei punti più a rischio, ma che in futuro, risorse permettendo, potrebbero essere posizionati anche sugli altri attraversamenti. ''Si tratta di un sistema che lampeggia quando c'è la presemza del pedone'' dice, illustrando anche ''che si tratta di un sistema intelligente che 'dialoga' da un punto all'altro''.

Presto poi, afferma Carsenziuola, saranno ''coperti', per alcuni giorni, i rilevatori di velocità. Questo per permettere un intervento tecnico sugli autovelox. Che sono regolari e omologati, quindi in linea con le disposizioni della nuova legge sull'uso di queste apparecchiature elettroniche.